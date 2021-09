By Eric Elezuo

The Ovation Palliatives, a division of the Ovation Media Group, saddled with the responsibility of reaching out to needy Nigerians towards alleviating their economic status, has again released a whooping N2 million for 400 lucky beneficiaries.

Speaking exclusively to The Boss, the Chief Executive Officer of the group, Bashorun Dele Momodu, said this particular palliative was donated by a big time realtor based in England, Mr Kola Lawal, instructing that it be distributed to lucky winners from the six South West states in Nigeria.

Consequently, a total of 100 beneficiaries were selected from Lagos State alone as a result of its high population while 60 persons each were drawn from the five other states bringing the total number of beneficiaries to 400.

He added that as earlier stated, the distribution of cash palliatives to deserving Nigerians by Ovation Group, in partnership with well meaning donors, has come to stay.

Below are names of Nigerians, who benefitted from the largesse:

Bank Sort Code Bank Name Branch Account No. Amount

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sofiyat Fawole Odeomu 3136674136 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Semiu Sanusi Ed e 3046625101 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Eromosere Blessing Ikeja 3144748012 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED BABAJIDE OTITOJU OPOPOGBORO ADO EKITI 3034872959 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Akintola Deborah Ojo branch 3081954114 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED George Oluwaseun Okene-kogi state 3098651842 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Yemi Borisade Ado Ekiti 1 000 000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Olanrewaju Idowu Ado Ekiti 3050250492 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Omopekun Abraham Ilesa 3094582533 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Oginni Isaac Ife 3043680035 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sheila Ogbotor Itire Road 2013141141 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Folasayo Falope Akure 3111066765 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ipede Adeb Ikere 3025461513 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Oluwafunmilola Osho Iyana ipaja 3076880758 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Kehinde Adeuyi Efon 3024803132 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Festus Akomolafe Oba-Akran Ikeja 3107861783 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ogunseemi John Ado Ekiti 2016266113 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ogunlade Temitope mary Oba Adesida 3084627013 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Biliameen Sulaiman Asogo Oyo 3038141415 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Oni Adewole Efon Alaaye 3033224394 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Adeyeye David Ado Ekiti 3045323149 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ayodeji Adesua Challenge 3101302396 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Yusuff Sirajudeen Dugbe branch 2012390849 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sodunke Oluwasogo Ore 3105618880 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Titilola Igbekoyi Ketu 31 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Stephen Olaitan Yemetu Ibadan 3093266809 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Adebayo Olaiya Ado-Ekiti 3009485399 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Moriliat Fawole Odeomu 3139633857 5000

