Ovation Palliatives Target 250 Nigerian Women, Widows, Business Owners, Disburse N5000 to Each

By Eric Elezuo

In fulfillment of its pledge to continue to support Nigerians with token palliatives to cushion the effects of the times, the Ovation Palliatives, a brainchild of the Ovation Media Group, under the chairmanship of Chief Dele Momodu, has disbursed another total sum of One Million, Two Hundred and Fifty Thousand Naira (N1, 250, 000) to 250 Nigerians with each receiving N5000.

This time, the palliatives reached vulnerable Nigerian women, including widows, small scale business owners and the likes.

According to an IT guru, Ms Farida Bedwei, in Accra, Ghana, who coordinated the entire process, five candidates were selected from each state in the first instance after which the remaining was divided among the top five states with the most applications.

Farida informed that states such as Borno, Bauchi, Taraba, Lagos, Gombe and Oyo, got 15 candidates each while Kaduna got 12 as the states with most applications.

She noted however, that there were candidates whose account numbers were either incomplete or incorrect, and suggested that such be replaced forthwith.

Recall that in February 2021, Momodu and the Ovation Group gave out N5000 each to 1004 Nigerians, totalling N5 million Twenty Thousand.

The Ovation Palliatives concept was initiated at the peak of the COVID-19 pandemic when many Nigerians were living in hardship even with claims of government’s disbursement of cash and materials through its Social Investment Programme (SIP).

As at today, many well meaning Nigerians, especially those living abroad, have keyed into the initiative, and are making their token contributions for onward disbursement.

Below are names and details of the 250 lucky Nigerians.

Bank Sort Code Bank Name Branch Account No. Amount

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ajewole Adeosun Ifaki 5000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Mariya Yahayya Funtua 3170650374 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Asmau Abubakar Wudil 3127501157 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Rose Daniel Abuja 3162498977 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Osho Jesutofunmi Yaba 3136779093 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED hajara muhammad hadejia 3083476331 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Scholarstica Ejimadu Owerri 3012560762 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sa’adatu Tukur Ashaka Saving 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED AGBARA Samuel Ziks Avenue Uwani 3083212421 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED habibatu sani ibb way kofar kaura 3149408254 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Oti Ali Afikpo 2003672941 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Blessing Tarlishi Kakuri 2030824836 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Oluwakemi Olujare Kaduna South 3047959515 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Akadile Chidiebere Waterworks Road Abakaliki Ebonyi State 3004919185 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Okimiji Augustina Warri 3112336911 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ann Osoka Sabo Yaba Lagos 3011034059 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED MARY ESSIEN CALABAR ROAD 3020553927 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Lilian Aghanti Aba 5000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Fatima Takware Birnin Kebbi 2033191449 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Opeyemi Ariyo Akure 3049798758 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Lami Adamu Bauchi 3134097926 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Usman Muhammad Lafia 3093731523 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ikilima Saleh Bauchi 3167689002 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ummul khalsum Aliyu Minna 2022394813 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Jummai John Main 3064116371 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Aisha Aliyu Kano road maiduguri 3080953880 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Bunmi Shobande Dakole 3005520555 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Aisha Is haq Maiduguri 3164458863 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Nasara Ibrahim Gusau 3137765136 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Fatima Alkali Potiskum 3167954108 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Hindatu Ma.inta Potiskum 3166385857 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Amina Yusuf 3161189548 3161189548 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Niimatu Abubakar Kano road 3101099131 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Maryam Abdullahi Bauchi 3127451733 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Gwansibe Zinas Zing local govt 3150044&61 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Diyoke Margaret Abubakar buga road Keffi Nasarawa state 3117084602 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED JUSTINA UWAH UYO 3101814309 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Bamidele Iyanuoluwa Akanran 3075830055 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Doowuese Akor Makurdi 3162665483 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Emem Benedict Uniben 3063419130 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Adeyeye Iyabode Agric ikorodu ‘0147365597 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc denen endoo bali ‘0057136151 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Amuche Ezeanochie Okumagba Avenue 500000 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Hannatu Bala Bankroad ‘0078257840 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Gift Nwanosike Ibeno branch ‘0041473017 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Ibukun Olatunji Ilorin 2173841398 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Hawa muhammed okene 2041713826 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Halima Tahiru Nasarawa branch 2078892488 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc hadiza idris maiduguri 500000 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc maryam musa a long biu road 2148226663 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Ajuma Ede Nasarawa 2025323131 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Jamila Muhammad Jalingo 2119648951 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Amina Abdulsalam Gombe 2152658854 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Amina Gital Sokoto 2181030908 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Apollos Onyinyechi Bank road 2155250675 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Rakiya Ibrahim Asokoro 2022614658 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Ai’sha Muhammad Gusau 2157128303 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Cecilia Tabugbo Kumasi house 2112479507 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Adeola Kehinde Iyana ipaja 2152802523 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Sadiya Muhammad Gusau branch 2184986611 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Firdausi Hamza Takum 2083576241 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Victoria Ajishu Wukari 2065369830 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc MAIMUNA YAWALE MAIDUGURI 2155347735 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Aisha Saidu Maiduguri 2056148170 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Maryann Udeh Badagry 500.000.00 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Healer Akila Maraba 2177871490 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Maryam Ahmadi Yola 2127204145 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Uluba Waindu Main 2039944317 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Bridjet Akapo Benin City 2167594798 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Mallam Umaru Monday market 2177665299 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Fauziya Ahmad Maiduguri 2105791591 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Inemo Abiori Uyo 2022288378 5000

NIP035 Wema Bank Plc Onipede Aduke Ayedun Ekiti ‘0223020432 5000

NIP035 Wema Bank Plc Ibrahim Folashade Abeokuta ‘0237649511 5000

NIP035 Wema Bank Plc Rashida Sani Gombe ‘0247596681 5000

NIP035 Wema Bank Plc Blessing Akinbosoye Station road Oshogbo ‘0228354772 5000

NIP035 Wema Bank Plc Okoliko Oluwadunsin Ado Ekiti ‘0241739938 5000

NIP035 Wema Bank Plc Lubabatu Wanka Bauchi ‘0246208923 5000

NIP044 Access Bank Felicia Maliya Jalingo ‘0025679390 5000

NIP044 Access Bank Martha Adejumobi Osogbo osun state ‘0801602993 5000

NIP044 Access Bank Olaronke Onibonokuta Osogbo ‘0045738725 5000

NIP044 Access Bank Adelowo Tunmise Ado branch ‘0736047221 5000

NIP044 Access Bank Aishatu Umar Jalingo ‘0087924955 5000

NIP044 Access Bank Fatima Zakariya’u Funtua Katsina state ‘0782199749 5000

NIP044 Access Bank Ogundele Temilayo Ogbomoso 1380003766 5000

NIP044 Access Bank Deborah Adeusi Akungba ‘0692355750 5000

NIP044 Access Bank JUSTINA OLATINSU Kubwa Abuja ‘0696362101 5000

NIP044 Access Bank Patience Edegbe Ifako gbagada ‘0059509782 5000

NIP044 Access Bank Ohunene Ibrahim Minna ‘0778120010 5000

NIP044 Access Bank Christian Brown Uyo 10000000 5000

NIP044 Access Bank Lami Tela Maiduguri ‘0004800324 5000

NIP044 Access Bank Bello Nofisat Kola 1410314835 5000

NIP044 Access Bank Fatima Abubakar Yola ‘0821596799 5000

NIP044 Access Bank Rhamatu Kolo Bida ‘0046207098 5000

NIP044 Access Bank Faith Ejembi Maraba ‘0022510827 5000

NIP044 Access Bank Modupe Ajagun Sango ota ‘0788468247 5000

NIP044 Access Bank Ebikoboere okpo Amassoama 1444325814 5000

NIP044 Access Bank Joy Egbara Orba road nsukka branch ‘0038960995 5000

NIP044 Access Bank Edna Edaki Ojodu Berger ‘0006316691 5000

NIP044 Access Bank Samuel Chinecherem Ladipo ‘0081212391 5000

NIP044 Access Bank ANEFU J Unijos ‘0768298482 5000

NIP044 Access Bank Samuel Florence Yenagoa ‘0016297549 5000

NIP044 Access Bank Esther Bello Benin city ‘0700970825 5000

NIP044 Access Bank Oluwatoyin Ngwam Kaduna south ‘0034769932 5000

NIP044 Access Bank John Pheobe Kafanchan ‘0814978427 5000

NIP044 Access Bank Comfort Samuel Zaria ‘0028024245 5000

NIP044 Access Bank sadiya adamu a long biu road ‘0727444349 5000

NIP044 Access Bank Aishatu Shuaibu Deba ‘0772854214 5000

NIP044 Access Bank Mary Biu Yenagoa ‘0019706845 5000

NIP044 Access Bank Rafiah Isma’il Ali akilu road ‘0776868695 5000

NIP044 Access Bank Naima Abdullahi Kaduna ‘0104555115 5000

NIP044 Access Bank Grace Egbai Calabar ‘0058237477 5000

NIP044 Access Bank Sakina Abdulhamid Zaria ‘0791650341 5000

NIP044 Access Bank Esther Jato Makurdi ‘0828065285 5000

NIP044 Access Bank Adama Muhammad Maiduguri 1238875462 5000

NIP044 Access Bank Maryam Hassan Maiduguri Branch ‘0029573661 5000

NIP044 Access Bank Zarau Magaji Along biu Road gombe ‘0727367891 5000

NIP044 Access Bank Takos Genkume Port Harcourt ‘0017006462 5000

NIP044 Access Bank Hussaina Munkaila Anchau 1402381892 5000

NIP044 Access Bank Omolara Omolegbe Alaba rago ‘0700480999 5000

NIP044 Access Bank Rahila Gyang Bukuru 1384356082 5000

NIP044 Access Bank Rose Vincent Kubwa ‘0021081279 5000

NIP044 Access Bank Promise Chukwu Gombe ‘0048500401 5000

NIP044 Access Bank AMINA ADAMU Potiskum ‘0726011032 5000

NIP044 Access Bank Damaris Caleb Gombe ‘0807373174 5000

NIP044 Access Bank Maryam Abdullahi Kumo branch ‘0784264063 5000

NIP044 Access Bank Patrick Halima Bokkos 1442286696 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Chinasa Ogudoro Any Branch O7O3OO4O29 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Ezeibedu Uchechukwu Aba 4081019941 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc EUNICE OTIRIBI IKOM ‘0391202619 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Rachael Agoi Omida Abeokuta 4751030485 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Ogheneyoma Ejiro-emmanuel Warri 3590002589 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Hajja Modu Monday market 3410015911 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Zainab Abubakar Bauchi 2663080082 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Pamela Celestine Awka 4592156146 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Abdul Ille Mararaba 3681151978 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc GLORY JOHN UYO 3351119378 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Kapi Jeonam Agbara 1661023152 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Oluyinka Osadare Ikeja ‘0441001188 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Funmilayo Aiyemowa Ilorin 3141100148 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc TOLUWALOPE OYEBADE Gusau 3091172071 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Anthonia Aguweje No 1 portharcourt road 2002540483 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Maimunatu Sa idu Talata Mafara 2216589461 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Ummul Adamu Jalingo 2286579779 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Maryam Maishanu Kano roud 2289246267 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Kumba N Gboko 2266181705 5000

NIP057 Zenith Bank Plc BELLO Azeez Opposite Monday market 2261254961 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Esther Abidoye Lagos 2178081779 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Hafast Muhammad Murtaler squar branch kaduna 2381778154 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Aisha Usman Birnin kebbi 2216480166 5000

NIP057 Zenith Bank Plc binta labaran ibb way kofar kaura ‘0007278455 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Umaru Hajiya Ta kum LGA branch 2175414040 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Habiba Isa Wukari 2361703833 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Udeh Uche Ikorodu 2285876110 5000

NIP057 Zenith Bank Plc amina abubakar kazaure 2212594874 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Bunmi Mafikuyomi Ile-Epo Iyana ipaja Agege 140 000.00 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Habiba Muhammad Mayo-gwoi jalingo ‘0431931374 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ibrahim Hajara Gombe 6011700578 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Fakunle Bosede Oyo branch ‘0050769507 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Sadiat Oloye Ikorodu ‘0123976234 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Amarachi Ugwunna Akowanjo ‘0126615938 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Hadiza Bandir Gombe Branch ‘0218023490 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Adebola Amoo LASU branch ‘0121052406 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Hajja Lawan 3 ‘0171596127 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Funke Gasali Pako ‘0116231193 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Adeyemo Ayanbode Gombe 500000 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Helen Samuel Bauchi ‘0210868525 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Christiana Nakwada Jos ‘0114121838 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc FALMATA UMAR Labintis ‘0608713138 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Agyei Obaayaah Maiduguri branch ‘0234192721 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc fatima Ibrahim Minna ‘0254038124 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Nana Sulaiman Nasarawa ‘0460331239 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Grace Patrick Kaduna ‘0129572762 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ibrahim Binta Mararaba ‘0130650046 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Oluwadamilola Adebiyi Iju road ‘0164145361 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Oluwatosin Aleru Ilorin ‘0034531395 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc CLEMENTINA Igadi Yenagoa ‘0237219618 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Aor memshima Makurdi ‘0153364690 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Zanab Muhammad bachirawa branch ‘0020838398 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Aisha Abdullahi Bachirawa ‘0156574773 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Hassanat Taiye Ilorin ‘0034861539 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc MARY OKON Calabar Road ‘0043158035 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Mariya Ibrahim Zaria ‘0617987698 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Judith Akpapunah Allen ‘0002714317 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Zainab Mamuda Kyawa Road Dutse ‘0559777924 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Chioma Iwuagwu Ikenegbu branch ‘0043741312 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc @chrisettechick Odili Abuja ‘0178985313 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc fauziyat isezuo bauchi ‘0337277468 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Kalejaye Tosin Gwagwalada ‘0024881811 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Imumoin Happiness Ekpoma ‘0233631081 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc FAVOUR UMAR Auchi ‘0137534431 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ebunoluwa Adebanjo Sagamu ‘0118837458 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Maryam umar Bello way 2106232835 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Oghenekevwe Omobo Trans amadi ‘0118020032 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Habsatu Abubakar Bello way ‘0427995434 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Rose Akpan Shell gate branch Aba Rd. Ph ‘0257777378 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Nule Korlue Aba road ‘0294635019 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Christiana Yusuf Yola adamawa ‘0027186050 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ndirmbita Williams MAIN BRANCH ‘0178957457 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Afolake Babatunde Ring -road ibadan ‘0441898496 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ayileka Kunbi Challenge ‘0050830915 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Safiyya Hassan Bauchi ‘0422490958 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc OLATINSU CHRISTIANA Abuja ‘0165819799 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Tawakalitu Lawal Minna ‘0234514398 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ebunoluwa Morakinyo Ondo ‘0448740312 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Deborah Ojo Akure ‘0127106813 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Christianah Ogungbe Osun state ‘0119440901 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Chinwe Ome Abakaliki 6016117496 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc odufa sunday auchi 6171818786 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Nwebor Ophoke Abakaliki town 6320348195 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Opeyemi Alimi Abeokuta 5332732460 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Msuur Terzungwe Benue state university branch 6173213512 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Oluwawemimo Komolafe France M/M way 6171490038 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Maryam abubakar Bauchi 6320652371 5000

NIP076 Polaris Bank Aisha Ayuba Gombe branch 3056508662 5000

NIP076 Polaris Bank Halima Kindin Kaduna branch 2020444061 5000

NIP076 Polaris Bank Christiana Joshua Mararaba 20000 5000

NIP082 Key Stone Bank Nabiha Adam Gombe branch 6022413493 5000

NIP082 Key Stone Bank Zainab Atiku Dutse 1001366634 5000

NIP082 Key Stone Bank Amina Mustapha Potiskum 6026941527 5000

NIP082 Key Stone Bank Josephine Uduma Aba branch 6024427966 5000

NIP082 Key Stone Bank Adama Umar Keffi 6031819851 5000

NIP082 Key Stone Bank Asmau Muhammed Kofar ruwa 6003161663 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Onoriode Emakunuya Airport road 3153029019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc OKECHUKWU NKECHINYERE UMUAHIA 3290924011 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Sifon Edet Uyo ‘0711067018 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc aisha isa azare 5108419018 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Makky blinks Agbani 3782677010 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Fatima Abdurrahman Dutse 6939797018 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Aisha Jibir Jalingo 5325488919 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Zainab Abubakar Jos main branch 4582396019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc OLOGUNAGBA CAROLINE Bodija 7313353013 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Hadiza Hadiza Jalingo 5036768019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Morenikeji Lawal Salolo 4790162013 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Talatu Ahmad Main 7155999017 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Umar Muhammad Bauchi 337305501 5000

NIP215 Unity Bank Plc Mariam **** Jalingo 2176826242 5000

NIP215 Unity Bank Plc Modupe Grace Otun branch ‘0040706773 5000

NIP215 Unity Bank Plc Rashida Samaila Bauchi ‘0039154222 5000

NIP215 Unity Bank Plc Aishatu Muhammad Azare ‘0023465738 5000

NIP215 Unity Bank Plc Zainab Adamu Wukari ‘0022199432 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Ada Ezeribe Yaba ‘0016374734 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Mary Lawal Challenge ‘0011068339 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Maimuna Ibrahim Sabon gari ‘0020336395 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Aisha Abubakar Jalingo ‘0037194647 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Rahinatu Mansir Zaria ‘0034114124 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Ngozi Obasi Abakaliki ‘0009290061 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Hafsat Rabi’u Katsina ‘0079507058 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Zainab Aliyu Gombe branch ‘0063076252 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Zalihatu Abdulrahman Bauchi ‘0069224918 5000

Total 1250000

Like this: Like Loading...