Fresh Winners of Ovation Palliatives Emerge, Cart Away N1.070m

By Eric Elezuo

Another batch of winners of the Ovation Palliatives, a charity efforts of Ovation Media Group, has emerged.

In a statement issued by the organisation’s Chairman, Chief Dele Momodu, this batch, which consisted of 214 lucky Nigerians carted away a combined sum of One Million and Seventy Thousand Naira (N1, 070, 000.00) at N5,000 each.

“The Ovation Palliatives has come to stay, and in our own little way, we will continue to reach out to vulnerable Nigerians, especially at this time in the life of our country,” Chief Momodu said.

Momodu also paid glowing tributes to so many people that have contributed to the charity purse, and continue to contribute.

“With great joy, I appreciate our donors, and pray that the Almighty God continue to bless and provide for them,” he added.

Below is a complete list of the beneficiaries:

Bank Sort Code Bank Name Branch Account No. Amount

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Angela Oniovosa katako branch 3160168186 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ayebanengiyefa Micah Yenagoa 3156428993 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Zainab Garba Maiduguri 3171155388 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Fatima Fatima First bank 3147731873 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Godwin Abah Emure -Ekiti 3081679970 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Uloko Nelson Otukpo 3109687440 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ibrahim Usman Ashaka 3167320637 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Wankin Moses Katsina-ala 20000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Isma’il Auta Unijos branch 3130841705 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED IDOKO UKAMAKA bida 3031739516 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Susan Orim Calabar road branch 3112398649 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Salamatu yakubu Maiduguri 3121966320 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sharifat Aliyu Kaduna north 3064992469 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sylvester Mbah Nsukka 3069501486 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED ATSA ABANTELE Emene industrial layout 2015005283 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Bosede Ayeni Bello Road Branch Kano 3020349201 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Folorunso Samson Kogi state 3029159937 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Isu Abani Ugep branch 3070828152 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Oluwatobi Mary Ikare akoko 3113762872 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Abidemi Asepitan Egbeda 3048439630 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Obasi Ikenna Yenagoa 3035139176 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED ugochukwu Ometa Ezzangbo 3031663842 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Evelyn Ekele Can’t remember 3085866134 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ejovwoke Etu Enerhen 3103452752 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Deborah Robert Calabar 3134822658 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Christiana Orok Ykc Woji 50 000.00 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED NURA GARBA SOKOTO MAIN BRANCH 3116801413 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Chimezie Blessing Nsukka branch 3096066127 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Adaeze Emmanuel Abonta Shippers plaza 1000000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Rabiu BALA Numan 3126352668 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Zakariyya Adamu Zaria 3080706282 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ann Onah Ankpa 30 88-67 1313 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Auwal Idriss first bank 3162734732 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Amuda Abiola Bowen branch Iwo 3106813008 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ayodeji Arogunjo Owo branch 3037498851 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Rita Arelogie Port Harcourt 3036394138 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Anietie Essien Akwa ibom 3069872883 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Simisola oshibanjo Ijebu ode 3078709086 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Yunusa Adamu Jalingo 3135799409 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Mcrichard Ebuka Ikotun 2 3095857052 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED kaltume waziri first bank 3148984896 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Emmanuel Udenwa Portharcourt 3132013760 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Onyinye Uduji Nyanya 3153704597 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Yusuf Olajumoke Akute 3096558442 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Abdulbasi Muktar Anuja 3133638403 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Hauwa Muhammed Ashakacem Branch 3172110320 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Abdulrazaq Kabir Terminus Ahmadu bello way 2103472869 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Sadiya Sadiya1 Gusau ‘0088718793 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Odikanuom Callistus Orlu ‘0028357202 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Hauwa Abdullahi Gombe ‘0099465493 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Joseph Samuel Birnin kebbi ‘0151085250 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Doris Ali Lokoja ‘0024565447 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Nabila Ibrahim Main branch bauchi ‘0120004431 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Ogah Mosws Oju ‘0135323161 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Adam Maryam Jalingo Maral computer 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Nonso Chiemeka James Asokoro 2134306461 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Emmanuel Akpan Uyo 2148166785 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Nazifi Sulaiman Bauchi 2183750897 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Amina Idris Bauchi 2090150940 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Taofeeq Akinyemi oyan market square 2115137961 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Iveren Chia Gboko 2054518713 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Opaluws halimat idah 2115547836 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Tijjani Sanusi Taraba wukari 2137006401 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Isaac Victor Gusau 20000 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Fahad Laula Maiduguri Baga Road 2087154971 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Onah Ene Makurdi 2082351995 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Aliyu Salihu Bauchi 2140090871 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc MBAKUHAN TYOHEMBA makurdi 2085001442 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Modu Ladan Maiduguri 1013790535 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Babajide Kayode Ilorin 2182136625 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Amara Okoye UNEC branch 2112405074 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Davies Clifford Adamawa 2157218756 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Jamila Ibrahim Jalingo 2164543159 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Desmond Okpara funtua 2007141922 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Godfrey Michael Aliyu jodi brance 2148245938 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Hannah Ituma Abakaliki 2180616718 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Ibrahim Fatimo Ilaro FPI 2059801412 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Sufiyanu Sani Argungu 50000 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Folasade Adesiyan Dockyard 1003034791 5000

NIP035 Wema Bank Plc jemilat muhammed kishi branch ‘0246173883 5000

NIP035 Wema Bank Plc Adeyinka Alex Ikare ‘0229551705 5000

NIP035 Wema Bank Plc NAFISAT LAWAL Ayetoro ‘0220320557 5000

NIP035 Wema Bank Plc Adedayo Adeojo Ado-Ekiti ‘0230583601 5000

NIP035 Wema Bank Plc Eme Inyang Calabar ‘0243219160 5000

NIP035 Wema Bank Plc Ojerinde Abiola Igboho ‘0230566983 5000

NIP044 Access Bank Adesina Emmanuel Maryland 50000 5000

NIP044 Access Bank Shakiru Ayoola Osogbo ‘0012800490 5000

NIP044 Access Bank Rashida Dandibi Koton karfe 1396548000 5000

NIP044 Access Bank Oluwaseun Adigun Ilorin ‘0009141017 5000

NIP044 Access Bank AWODEYI MARY Keffi 1381830736 5000

NIP044 Access Bank Noah Adams Beach road ‘0800891352 5000

NIP044 Access Bank Peace Anthony Ife Branch ‘0813433790 5000

NIP044 Access Bank Azeez Adewale Ondo ‘0692054541 5000

NIP044 Access Bank Godfrey Asadu Orba Road Nsukka ‘0019375057 5000

NIP044 Access Bank Isi obanoke Sapele okpe road ‘0818768604 5000

NIP044 Access Bank Nkechi Anosike Aba ‘0064494325 5000

NIP044 Access Bank Ibrahim Hammanjoda Adamawa state ‘0097000032 5000

NIP044 Access Bank Atim Asanaenyi Uyo ‘0814132193 5000

NIP044 Access Bank Clems Chidi Port Harcourt ‘0784456042 5000

NIP044 Access Bank Tosin Afolabi New Gbagi Ibadan ‘0087440334 5000

NIP044 Access Bank Farida Musa Maiduguri ‘0719851849 5000

NIP044 Access Bank Grace Ajayi Ahmadu bello jos ‘0071803983 5000

NIP044 Access Bank Yau Zainab Gombe 1402131217 5000

NIP044 Access Bank Idris Umar Access bank maiduguri ‘0808373456 5000

NIP044 Access Bank Peace Egbuna Gusau Road ‘0726944433 5000

NIP044 Access Bank Israel Osogbue Ikotun Lagos ‘0095399150 5000

NIP044 Access Bank Onome Akpoyomare Fct 1408465808 5000

NIP044 Access Bank Timilehin Abe Bodija @tim_rolex 5000

NIP044 Access Bank Aliyu Adamu Malumfashi 1374283556 5000

NIP044 Access Bank abubakar abdulmumin damaturu ‘0099730461 5000

NIP044 Access Bank Ruth Okere Idimu ‘0055222781 5000

NIP044 Access Bank ABDULLAHI DANGUDIDI BAUCHI ‘0024827204 5000

NIP044 Access Bank Musa Hauwa Deba 1.40787E+11 5000

NIP044 Access Bank Martha Dauda Gombe branch 5000 5000

NIP044 Access Bank Ogene Philip Ogene ugochukwu Philip ‘0054198011 5000

NIP044 Access Bank Treasure Okubo Ughille ‘0805962129 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Terry Hannah Wuse Abuja 2203007232 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Nafisa Rabiu Ali akilu road kaduna 3060018221 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Fatima Gambo Azare 2214479072 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Favour Sanyaolu Mokola 2210759206 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Abiola Oluwasanumi Osogbo 2264085232 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Muhammad Abdullahi GUSAU 2261961652 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Yusuff Rasheed Saki 2087924947 5000

NIP057 Zenith Bank Plc David Miaza Nnebissi 2189425977 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Stephen Kalu Aba road 2285198344 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Bello shu’ibu Kano road sokoto state 2367376383 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Suleiman Abdullahi Bauchi 2361852865 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Umar Hussaini Zenith bank branch 3 Monday market 2281778728 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Rose Adamma Abakaliki 2253003393 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Zara Tijjani Maiduguri 2214174676 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Ajumoke Lawrence Jos 2111522905 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Eyayo Lucky Yenagoa 2082016382 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Nuraddeen Ibrahim Katsina branch 2216699368 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Kehinde Yetunde Unity road 2256287459 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Faith Taiwo Area 8 2118693109 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Akachukwu Ifeanyi Tradefair 200000 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Temple Chinedu Abuja 2121850472 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Abosede OLAGOKE Abule egba 1002588789 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Sandra Emmanuel Gudu district 5000 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Nduka Nwosu Yola Adamawa state 2378269405 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Jacob Monday Dei-Dei Abija 2190605911 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Emmanuel Ojegade Akure 2211983947 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Muhammad Idris Gusau ‘0428364002 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Folasade Akinjo Ilorin kwara State ‘0035513907 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Abayomi Ajagbe Utako ‘0284477458 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Victoria Ogunbiyi Anthony ‘0250830416 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Temitope Ogunbode Lagos road ‘0015078125 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Blessing Abah Area 3 Abuja ‘0491069242 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Oshama Obogor Calabar ‘0040515491 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Michael Essien Gwarinpa by Chambian plaza. 6th Avenue ‘0459774078 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Umma Ibrahim Maiduguri ‘0615298532 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Rahina Abubakar Yola ‘0265418322 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ebinimi Gbeinzi Yenagoa ‘0052899550 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Husaina Musa Bauchi ‘0259464030 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Balkisu Bala Bauchi ‘0593066712 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Fatima Adamu Main branch bauchi ‘0452285236 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Gabriella Uzoma Wuse Abuja ‘0344673884 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Samuel Udo Abak Road ‘0428673740 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Chikanma Orji Umuahia ‘0162871811 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Muktar Hammanjoda Gt Bank AUN Branch 4000000 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ya’u Ahmad Gombe ‘0232168742 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Lomem Kenos Yola ‘0508176116 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Abdullahi Umar Jalingo ‘0620505027 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Abubakar Mainasara Birnin kebbi 22412263721 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ogunka ida Rumuokoro ‘0113136888 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Abdulganiyu Jejelola Ilorin #30000 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc GLORY VICTOR MGBUOBA TOWN RIVERS STATE ‘0424035850 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Emeh Blessing Yenagoa ‘0042366460 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Rabiu Abubakar Jalingo ‘0613283952 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Halima Kofi Jalingo ‘0466372597 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc OGUNDELE SEYIFUNMI Unity ‘0282902235 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Abdulganiyu Dare Taiwo ‘0034765307 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ladi Goteng Bert ‘0115555049 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Levi Stephen Murtala Mohammed Square Kaduna branch ‘0157966913 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Abduls Idris Ahmadu bello way plateau state ‘0173530165 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Oluwatosin Adebayo Akure ‘0472021818 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Smart Julius Yenagoa ‘0026678785 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Izuchukwu Obi Utako market 5000 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Abomubo-oso Odidi Port Harcourt 6170581474 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Jessica Monko Calabar 6233502024 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Fatima Kyari Maiduguri 6173097338 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Ndive Chiamaka Gusau road 6234225852 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Josephine Habu Kaduna South 6321824834 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Ndukwe Uka Afikpo 6232244934 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Chibuike Chukwu Agbani road Enugu. 6236984625 5000

NIP076 Polaris Bank Basirat Abideen Birnin kebbi 3048033545 5000

NIP076 Polaris Bank Oladayo Ojo Ile ife 3021542899 5000

NIP076 Polaris Bank Esther Adeleye Sapon Branch 1130628277 5000

NIP076 Polaris Bank Peter Ibikunle Saki branch 3031157944 5000

NIP076 Polaris Bank Kwaghaondo Aondowase Lugbe Abuja 3025245617 5000

NIP082 Key Stone Bank Auwalu Shehu Azare 6020354570 5000

NIP082 Key Stone Bank Hussainah Yahaya Gombe 6030675261 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Halima Abubakar Ashaka 4834443014 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Amina Muhammad Bauchi 7146134016 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Zainab Muhammed Kuje 2208805015 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Aisha Aremu Bauchi 4772957015 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Chigozie Iheonunekwu faulks 6501712018 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc AMINA KAFAKE Damaturu 4277388015 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Comfort Ulu Calabar 1184417014 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Kabiru Abdulkarim Jalingo 7005539015 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Rapheal Ochai Ovom Yenagoa 1826743019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Happpy Graba Bauchi 3929942016 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Chawali Pisagih Bauchi 1113036013 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Abdullahi Umar Birnin kebbi 2118491070 5000

NIP215 Unity Bank Plc Aisha Umar Katsina ‘0032041916 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Chidinma Kalu Elelenwo PH ‘0015914881 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Muhammad Shuaibu Bauchi ‘0026496581 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Thomas Tsokaa Gerie ‘0033212697 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Chahandi Charles Yola ‘0021150941 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Ngozi Iwuoha Okota road ‘0025425832 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Abubakar Sani Gusau ‘0015774832 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Sumayya Mohamed Gusau ‘0070414965 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Olaibo Owolabi Ogijo ‘0029447890 5000

NIP232 Sterling Bank Plc MARIAM SUNDAY Bauchi ‘0026657603 5000

Total 1070000

