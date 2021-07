Ovation Palliatives Empower Another Set of Nigerians with N2m

By Eric Elezuo

Ovation Palliatives, the philanthropic arm of the Ovation Media Group, has again, empowered another set of Nigerians with a whopping sum of N2 million as part of its continuous effort to see smiles on the faces of the people.

Speaking on the latest philanthropic gesture, the Chairman/CEO, Ovation Media Group, Chief Dele Momodu reiterated the commitment of the company as a corporate organisation, and himself as a person to continually ensure that Nigerians on the downward ladder enjoys a feel of nationhood, especially in this festive period of Eid-el-Kabir celebration.

While promising that that process has come to stay, Momodu also extended appreciation to supporters and contributors to the Ovation Palliatives scheme, promising that every fund will be judiciously distributed.

Below are names and account details of the 400 beneficiaries, who went with N5000 each.

Bank Sort Code Bank Name Branch Account No. Amount

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ugo Eke Ezzamgbo 3121957147 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Amasa Isah Bida 3155546827 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Alhassan Alhassan Central market Bauchi 3054772211 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Isah Fatima Ankpa 3092720151 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Adeiphe Adebamigbe Fagba branch ‘0139180423 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Amechi Onyeme Warri Shell 3047612533 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED GODFREY ASUQUO Marian road Calabar 5 000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Deji Ajumobi Mushin 3038623764 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Babayo Abba Zing 3085268295 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED zara bukar borno ‘0098232779 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Okon Edet Aka road 2087029433 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Adepeju Adewale Agege 3052936495 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Adekoya Afolasade Challenge ‘0031991516 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Mercy Okoye Kachia road kaduna 3145481576 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Hauwa Suleman Jalingo 3130117585 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ibrahim Habibu Jalingo 3054900331 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Seun Olorunsogbon Makurdi branch 3068098819 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Aishah Yakub Anyigba 3133294041 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ibrahim Zikiru Okene 10000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Owo Ikechukwu Ezzangbo branch 3050776620 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED CHUKWUEMEKA OGBONNIA ISHGA- OJUELEGBA 3088801808 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Fatai Adekunle Odeomu 3040482692 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Manasa Amos Michika 3073706633 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Priscillia Chukwujekwu Marian 5 000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ajani Taiwo The Polytechnic Branch 3080375134 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ama Obo Calabar road main branch 3108214111 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ogbu Chinomso Pound Road 3120881816 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Funmilola Ojo Ado 3099132988 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Fatima Abdullahi Kaduna 3179891608 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Abdulai Muritala Ado 3032604129 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Rabiu Yahaya Kofar Laura katsina 3037495269 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ibrahim Abdullahi Maiduguri 3090242772 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Abdulkadir Abubakar Potiskum 500000 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Salisu Ali First bank bompi 3123992838 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Aliyu Muhammed Bida 3067927679 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED ISAAC EKANEM CALABAR ROAD 3035373484 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED IORLIAM ENOCH Vandikya 3115604930 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sabiu Abubakar Bauchi 3157300533 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Aisha Idris Samaru Zaria 3090729428 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Hamida Hammansoro Jalingo 2031200101 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Evan Moghior Landmark Ajah ‘0.00 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Egbe Ogbene Awka 3046058411 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ahmad Aliyu Jalingo 3123713792 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Moshood Usman Anguwan Rimi GRA 3070964502 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ukposidolo Ehichioya Warri branch warri sapele road 3074096292 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Adamu Nill Ashaka 3073800366 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Al-Ameen Yahaya bauchi 3130896011 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED OTTOH ARIKPO first bank calabar 3078459532 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ahmad Aliyu Kawo kduna 3083602749 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Jamila Yahaya Kaltungo 2017683593 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Maryma Usman First bakn 3121655665 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Salihu Etsuyankpa Bida 2018332898 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Okeke precious Ekwulobia 3100620398 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Zainab Ibrahim Jalingo 2025571293 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Amina Ibrahim Main branch bauchi 3150347933 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED PETER ANAEDEVHA OREGUN 3028772287 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Fagunwa Jonathan Berger 3105632150 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Rahaman Osuntogun Aregbe Gbangan/Ibadan Road osogbo 3130110603 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Yusuf Usman Maiduguri 3076292256 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ingbar Gladys Obudu 3101143357 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ma aruf Sulaiman Bauchi 3165101049 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sulaiman Mohammed Gombe 3165255478 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Mubarak Auwal Maiduguri 2020596981 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Abubakar Aminu Mayobelwa 2016137408 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED CHIOMA EGBARA Enugu 3052543891 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Rose Okoro Afikpo 3089702586 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Usman Shuaibu Bauchi 3037407095 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Aisha Adamu Maidugri 3065918307 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED IBRAHIM INUWA Central market 3033492758 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Victor Etukudoh Kano Main Branch 3060232107 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Hassan usman Maiduguri kano road 3149292675 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Bolanle Oluwasola Choba 3113431325 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Abosede Abolaji Ganaja 3109441585 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Saleh Hafsat Azare 3166798699 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Sabo Shaibu Kano road 3120939281 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Jamila adamu Ahmad u bello way 3070932765 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Ibrahim Abdullahi Maiduguri 3099290422 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Paul Justine Leventus 3113672065 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Umar Nin First bank 3035471847 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Awana Kolo First Bank Nigeria limited 2029678152 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Vratimbe Zago Numan 3134825628 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED MUBASSHIR ALASAN Firstbank 3087117359 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Marvellous Adelaja Ikorodu 3168230690 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Janet Oladipupo Malumfashi 3035122998 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Yusuf Muktar Bwari 3088401136 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Aishatu Baraza Bauchi 2016617959 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Joseph Eyo Calabar road calabar 3160403906 5000

NIP011 FIRST BANK NIGERIA LIMITED Stephen Kwache Main branch 3066232790 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Naziru Abdulhamid Bauchi ‘0063655358 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Iliyasu Ahmad Gombe State ‘0126495796 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Aishatu Abdulkadir Bauchi ‘0424402379 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Saratu Tijjani Maiduguri 2177329998 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Abubakar Bukar Mutumbiyu 2183118677 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Musa Habu Ibi ‘0084954856 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Samson Salifu IBB way lokoja ‘0105445240 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Akanimo ikot Abak road ‘0069534284 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Fiddausi Muhammad Bauchi ‘0089859606 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Ayo Jimoh Okene 5000 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Ugwu Ngozi Port Harcourt ‘0121159118 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Loveyna Abba Gombe ‘0055823459 5000

NIP032 Union Bank of Nigeria Plc Oyewoga Afolabi Sagamu ‘0159040246 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Mala . Maiduguri 2088869720 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Mariya Bako No 2177114742 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Izuchukwu Aruku Library avenue 2069144060 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Abubakar Abdullahi Main branch 2139912054 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Umar Adam Monday Market Maiduguri Borno State 2157124044 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Muhammad shira Bauchi 2072854121 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Nehemiah Polycarp Yola 2171830864 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc IBRAHIM GARBA GOMBE 2138545480 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Abdulrahman Abubakar Gombe Branch 2107969785 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Usman Abdulkarim Gombe 2152539878 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Hadiza Yunusa Maiduguri 2115195646 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Muhammad Usman Maiduguri 2104621629 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Olaniyan Olaide Bashorun branch 2165365787 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Ebimbonimigha Prince Swali 2075265630 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Fatima Abdullahi Sir kashim way 2100931590 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Idris Garba UBA 2151437135 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Hassan Abdullahi Bauchi 2055469939 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Abba Gambo Main branch 1020747243 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Oluwaseun Ajibade Kano 250000 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Salau Isa Mutum biyu 2051464730 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc jibril Busari sokoto 2086250742 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc JOSHUA DIEMUKU PTI BRANCH 2115122457 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Arosam Ibingha Obubra 2132820543 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Mohammed Adeka Maiduguri 2111650808 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc NWEKE IFEOMA UYO 2068794994 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Umar Ibrahim Baga road maiduguri 255157867 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Audu Tanimu Wukari 2127035831 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Leonard Nnamdi Idimu lagos state 2050049316 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Ojo Blessing Agbado ekiti branch 2119841556 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Onyeukwu Chichetam Aba 2137594924 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Doom Orpin Gboko 2058338829 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Hassan Kebiru Idah 200 000 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Kamaldeen Ibrahim Oja oba ilorin kwara state. 2153839379 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Jamila Lawali Gusau 2174238454 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Isaac Igwe Ikom 2092098079 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Sharif Isiyaka Bauchi 2173807196 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Muhammad Sani Bauchi 2087374555 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Mubarak Rabiu Gusau 2173455793 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Rukaiya Jibrin Shehu laminu way 2133608113 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc KENNETH ABAH ADAMAWA 2108269262 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc nafisat yakubu azare 2131335835 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc TERSOO UHEMBE Makurdi 2025906246 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Fatima Ahmed Dandal police bareck 1021762335 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Ezeh Chibuike Ogui road Enugu 2077168364 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Jimoh Abidemi Ilorin 2139796863 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Aloysius Dike Wukari 2144249914 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Auwal Muhammad Pz zaria 2065953114 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Joseph Barry Yenagoa 2050873443 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Abdulhamid Kalid Bauchi 2167123532 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Idris Zakari Jalingo 2138068882 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Isah Sule Maiduguri borno State 2079481465 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Shonekan Arith Ota 2086436227 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Akomola Damilola Ado #50 000 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Idris Mustapha Maiduguri Baga road 2090307744 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc RABI IDIRIS NGUROJE 2174844822 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Anas Aliyu Jalingo 2145019660 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc John kilete Kilete Amara ta branch 50000 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Mustapha Usman Minna branch 2092834114 5000

NIP033 United Bank For Africa Plc Alhaji Babagana Monday Market 2082868123 5000

NIP035 Wema Bank Plc Abdulakeem Muhammed bauchi ‘0240203531 5000

NIP035 Wema Bank Plc Ruth Rabo Bauchi ‘0240460246 5000

NIP035 Wema Bank Plc Sanni Adeola Ijebu igbo ‘0221156551 5000

NIP035 Wema Bank Plc Ashiru Yusuf Bauchi branch ‘0246642866 5000

NIP035 Wema Bank Plc Dauda Nafiu Murtala Mohammed way kano ‘0240069687 5000

NIP035 Wema Bank Plc Asiya Musa Bauchi 5000 5000

NIP035 Wema Bank Plc Olagunju Temidayo Osogbo ‘0229487547 5000

NIP035 Wema Bank Plc Shafiu Muktar Bauchi ‘0246326005 5000

NIP035 Wema Bank Plc Usman Magaji Bauchi ‘0240448994 5000

NIP044 Access Bank VICTOR IREK Calabai ‘0064099050 5000

NIP044 Access Bank Zinnirah Rabiu NSUK Keffi ‘0050707224 5000

NIP044 Access Bank Issaka Joshua Kaduna ‘0781770297 5000

NIP044 Access Bank Israel Egba Gbagada ‘0780049493 5000

NIP044 Access Bank Rejoice Nduka Minna ‘0049659721 5000

NIP044 Access Bank Saadatu Umar Suleja 1431108020 5000

NIP044 Access Bank Ekene Nwatu Agbani(Esut) ‘0773490769 5000

NIP044 Access Bank NDIFREKE OTU EKET ‘0076196211 5000

NIP044 Access Bank Tajudeen Saeed Marabar ‘0696428782 5000

NIP044 Access Bank Yakubu Umar Ikem ‘0098968340 5000

NIP044 Access Bank Ubong Udo Eket 200000 5000

NIP044 Access Bank Zainab Hussaini Bauchi 1396229956 5000

NIP044 Access Bank Azhimuhi Samuel NNPC Kaduna ‘0097729030 5000

NIP044 Access Bank Nicholas Uguru Ogoja road ‘003377598 5000

NIP044 Access Bank Haliman Musa Bida 1400563612 5000

NIP044 Access Bank Aisha Gudail Jalingo ‘0784020748 5000

NIP044 Access Bank Kathryn Adamu Market branch ‘0007270262 5000

NIP044 Access Bank Ahamad Ibn Keffi Branch 1227496230 5000

NIP044 Access Bank Edidiong Clement Ikot Ekpene ‘0023232219 5000

NIP044 Access Bank Iniobong Effiong Mary slessor ‘0717300343 5000

NIP044 Access Bank Ogbu N Abakaliki ‘0759610585 5000

NIP044 Access Bank Abiodun Sanni Sango otta 1421799382 5000

NIP044 Access Bank Amala Nduaguba Trans Amadi Port Harcourt 1.5M 5000

NIP044 Access Bank Abubakar Ibrahim Jos road 1438323512 5000

NIP044 Access Bank Mujahid Abdullahi Hadejia 1398651782 5000

NIP044 Access Bank Oladimeji Modupe Lokoja ‘0800782397 5000

NIP044 Access Bank Chigozie Mamah Afikpo Road Abakaliki ‘0088247262 5000

NIP044 Access Bank Sumayya Abdullah Pz zaria ‘0104107552 5000

NIP044 Access Bank Pascal Owolabi Kano ‘0737816688 5000

NIP044 Access Bank Joel Ikolomi Oleh branch ‘0000018694 5000

NIP044 Access Bank Shuaibu Isah Bida 100000 5000

NIP044 Access Bank ODEY EJIM Calabar Road Behind CBN Calabar. ‘0694946178 5000

NIP044 Access Bank Abdullahi Moriki Gusau 1426897609 5000

NIP044 Access Bank Mohammed Almustapha Ilorin unity 1382212742 5000

NIP044 Access Bank Gideon Gberegbara Olu-Obasenjo road ‘0810 717 314 5000

NIP044 Access Bank Suwaibatu Adamu Yamaltu Deba ‘0727308920 5000

NIP044 Access Bank Fatima Ogana Yola ‘0732072755 5000

NIP044 Access Bank Najib Ibrahim Bauchi ‘0080849677 5000

NIP044 Access Bank Idris isa Maiduguri ‘0047653274 5000

NIP044 Access Bank mohammed ibrahim a long biu road ‘0053376659 5000

NIP044 Access Bank Aisha Abubakar Access bank ‘0804885863 5000

NIP044 Access Bank Ikare Emmanuel Akungba Akoko branch ‘0699111427 5000

NIP044 Access Bank Oluwaseun Joseph ‘0046765905 5000

NIP044 Access Bank Eze Prosper Owerri nta 1380101387 5000

NIP044 Access Bank Ali Abubakar Maiduguri ‘0080387061 5000

NIP044 Access Bank Hamsatu Audu Maiduguri ‘0694138865 5000

NIP044 Access Bank Musa John Baga road maiduguri Borno state ‘0062138160 5000

NIP044 Access Bank CHIDINMA OKEKE SOKOTO ‘0024277971 5000

NIP044 Access Bank Abubakar Mshelia Access bank ‘0769183800 5000

NIP044 Access Bank Adamu Seyoji Kumo 1411464995 5000

NIP044 Access Bank Abdulsalam Ahmed Sir kashim Ibrahim Way ‘0110644113 5000

NIP044 Access Bank Itodo Helen Makurdi 1241230634 5000

NIP044 Access Bank Rayyan Danlami Keffi nasarawa state 500 000 5000

NIP044 Access Bank Rashidat Abu Okene ‘0082372393 5000

NIP044 Access Bank Elijah Adeyeye Kano road ‘0053194762 5000

NIP044 Access Bank Amina Sajo Ashaka 1435032921 5000

NIP044 Access Bank Ali Ali Maiduguri ‘0057622945 5000

NIP044 Access Bank Omisade Mary Ile ife 50000 5000

NIP044 Access Bank Bunmi Adeniyi Bauchi ‘0763280305 5000

NIP044 Access Bank Samuel Joshua Maiduguri ‘0094296434 5000

NIP044 Access Bank ANGYU TANKO MAKURDI ‘0034388418 5000

NIP044 Access Bank Nazifi Abubakar Kano state ‘0105282254 5000

NIP044 Access Bank Odong Oyama Marian Calabar ‘0086542877 5000

NIP044 Access Bank Rashida Munkaila Ahmadu bello we bauchi state 1433578551 5000

NIP044 Access Bank Dahiru Ali Gombe 1017658167 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Ibe Okechukwu Orlu 4391040213 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Onehi Onum Abuja branch 5451011115 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Moses Benjamin Maiduguri branch 500 000 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Bakura Mustapha Maiduguri 3413065010 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Musa Musa Jos ‘0341042214 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Emmanuel Ekunke Ogoja 1031052717 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Daniel Moses Ibeno 2301056215 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Helen Christopher Bauchi 2663002530 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Hauwa Aliyu Bauchi 1741043313 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Adibeli Oluwakemi Kwale 3822060347 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Moses Msughshiam High level makurdi 300k 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Adamu Muhammed Bauchi 2663016676 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Saleh Umar Maiduguri branch 3123061072 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Sani Muazu Jalingo 3171078866 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Aminu Mohammed Main branch 2361048630 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc DIVINE OGENA Abakaliki 5390015901 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Iboro Akanam High way 2311087571 5000

NIP050 Ecobank Nigeria Plc Toba Oyinloye Lagos 8032168720 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Chinwendu Ikechukwu Presidential road Enugu 2210643163 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Durunna Ogechi Wetheral road 2390864169 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Anas Wada Jalingo 2 2217692469 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Basiru Mohammed Azare 2214781539 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Abbas Gashikajen Jalingo 2415642394 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Abiodun Omotolani Abuja 2219156169 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Abdulrazak Idris Lafia 2210618143 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Hawa Etsuyankpa Bida 2377834376 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Yusuf Kanya Zenith 5000 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Anas Sulaiman Bank road 2381496265 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Chukwuma Amagwula Omoku 2084165758 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Moses Okoh Otukpo 2117426270 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Umar Usman Zenith Bank 2387058838 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Oragbakosi Chinecherem Alaba branch 2209487901 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Muhammed Abdullahi Ankpa 2209964293 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Ali Gana Maiduguri 2380666593 5000

NIP057 Zenith Bank Plc UMARU SAIDU MAIDUGURI 2387198688 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Habibu Sani Taraba 2211988045 5000

NIP057 Zenith Bank Plc OLUSEGUN AKINBODE Festac 2176337142 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Abdulafeez Bishi Ikeja computer village 2218163852 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Princewill Stephen Wuse 2210854163 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Mohammad Mohammad Monday Market 2261266216 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Tosin Oladipo Zone iv Abuja 2177545519 5000

NIP057 Zenith Bank Plc abdulsalam isyaku kazaure 2252080920 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Lee Bazunu Effurun 2189521271 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Lucky Ayolo Baybidge Junction Yenegoa Bayelsa state 2213808174 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Yusuf korode main branch 2250972731 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Siman Bulus Jalingo 2266026420 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Chidera Nwabueze Ogboefere onitsha 2089651313 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Joy simon Kaduna 2081812099 5000

NIP057 Zenith Bank Plc BASHIR Saidu Wukari 239119692 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Grema Bukar Maiduguri 2251539744 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Hafiz Shekoni Abeokuta 2283651537 5000

NIP057 Zenith Bank Plc Fatim Dangana Bida 2367972493 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Aishatu Bello Bauchi ‘0615538058 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc David Edewoh Anthony ‘0014257013 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Timothy James Yola branch ‘0129171581 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Eze Nkeiruka Kubwa ‘0213579844 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Zainabe Sales Bauchi ‘0607844235 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Akinlagun Opeoluwa Surulere ‘0231670899 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Mohammed Tattashema Maiduguri ‘0610656946 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Rukayyah Sa’idu Alkali road kaduna ‘0597019596 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Nasiru Yusuf Maiduguri ‘0435059849 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Abayomi fajobi Challenge ‘0029318938 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Kayode Oladosu Dugbe ‘0158409581 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ada Tinglocha Kaduna ‘0021998620 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Naomi Terseer Makurdi ‘0450122229 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Musa Sani Gombe ‘0423955469 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ridwan Bala Kano road ‘0524365523 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Wafiya Inuwa Bauchi ‘0424271863 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Dabarani Haruna Bauchi ‘0589742383 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Asiya Wamakko Kano road ‘0235018707 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Usman Abubakar Lokoja ‘0221223267 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Babafemi Samuel Ojodu ‘0019315129 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ayodeji Olaniyan Ado Ekiti ‘0036156248 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Bulama Ahmadu Kashim Ibrahim ‘0614279112 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Hadiza Auwal Alkali road kaduna ‘0625001328 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Usama Muhammad Gombe ‘0591920605 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Harry Etombi Kubwa ‘0125797415 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Edward Aruta Makurdi main branch ‘0152737743 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Habiba Hassan Gombe ‘0381794469 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Muhammad Ali Western ‘0210268826 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Mattew Jolayemi Ekiti 2252703809 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Adati Isaac yola branch ‘0198382387 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Safiya Liman Birnin Kebbi ‘0156904927 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Muhammad Hayatu Abuja gwagwalada ‘0456213750 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Matthew Ogberefor Auchi ‘0047544298 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Faiza Mahdi Gombe ‘0595088178 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Olabinjo Tobi Ibadan ‘0115828282 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Sadiya Zubairu Zaria ‘0592328796 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Obed Ezeana Gbongan Road branch ‘0118611339 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Francis Udegbunam Abakaliki ‘0156780709 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc JOHN VAJEH Okene ‘0256750828 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Fidelia Ternenge Markudi ‘0542294500 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Akinseye Akintunde Ondo ‘0599737584 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Hussaini Ibrahim Maiduguri BRANCH ‘0350068254 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Nanna Simon Along British way Jos ‘0128214029 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ezekiel Oni Ikotun ‘0129848030 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ogunleye Yemi Ikorodu road ‘0017472569 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ibrahim Bello Minna ‘0161671650 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Nnaemeka Uzoh Ogba ikeja ‘0140004725 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Francis Cletus Jalingo ‘0236716622 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Ishaq Amoto Okene ‘0375066510 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Chukwudi victor Kona state ‘0199665373 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Asiya Mohammadu Jalingo ‘0429777092 5000

NIP058 Guaranty Trust Bank Plc Marshal Bakut Jos 5000 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Naima Ibrahim Bauchi 6171842125 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Omorogbe Emwinghare Uniben 6552506200 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Muhammad Aminu Bauchi 6321602720 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Nwasolum Ugochukwu Kamo plaza 200 000 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc EDET ASUQUO CALABAR 4020765025 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Richard Alonge Akure 6850638612 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Ikilima Saleh Bauchi 3167689002 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Abdullahi Abubakar Yola 6321289156 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Ahmed Aliyu Poly Road tudun wada kaduna 6233365485 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Omeke Faith Lafia 500000 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Abdullahi Sunusi West end Branch 6236366445 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Paul Dike Bama road 6172999978 5000

NIP070 Fidelity Bank Plc Adams Abednego Area11 Abuja 6239177217 5000

NIP076 Polaris Bank Abiola Akinboyo Akure 3025942459 5000

NIP076 Polaris Bank Abdullahi Yusuf Polaris bank 3053212234 5000

NIP076 Polaris Bank Sulaiman Abdurahim Bauchi branch 3031533676 5000

NIP076 Polaris Bank Mohammed Gana Maiduguri 3040453869 5000

NIP076 Polaris Bank Hauwa haruna Maiduguri 3056164688 5000

NIP076 Polaris Bank Abubakar Ali Damaturu 1130713010 5000

NIP076 Polaris Bank Abubakar Usman Polaris 3029517325 5000

NIP076 Polaris Bank Muhammad Sidi Bauchi 1765964878 5000

NIP076 Polaris Bank Olayinka Esther Ondo state 1130151212 5000

NIP076 Polaris Bank Ewule Kate Makurdi 3031118565 5000

NIP076 Polaris Bank Oghenekparobo Tietie Effurun 3028027399 5000

NIP082 Key Stone Bank Helena Hassan Kaduna 6012123559 5000

NIP082 Key Stone Bank Umar Yahaya Biu Rod cross about union bank 6029866373 5000

NIP082 Key Stone Bank Adesina A Osogbo 6031259576 5000

NIP082 Key Stone Bank MUHAMMAD Sani Bauchi 1003285209 5000

NIP082 Key Stone Bank Amina Bala Gusau 6032160196 5000

NIP101 Providus Bank Salamatu Mohd Maiduguri ‘0002381994 5000

NIP101 Providus Bank Emmanuel Ikona Abuja 9974634266 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Charity Kafoi Sabo Tasha Kaduna 2960278016 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Kabiru Garba Ashaka Saving 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Muallim Yakubu Azare 2012905019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Sani Bala Bauchi 5288185019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc kadija rabiu baga road 7042161015 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Abba Muhammad Azare Current 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Hussaina Abubakar Baushi 6620852019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Ahmad Ismail Bauchi branch 5027470011 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Ahmed Hamidu FCMB ‘0744592011 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Friday Okpanachi Lokoja 2637867019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Leke Sokunbi Abeokuta ‘0220598016 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Kamalu Musa Jalingo 5609316016 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Adamu Muhammad Azare 3565046015 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Zakari Muhammed Lokoja 3180936012 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Egiga Moses CALABAR 7008666019 5000

NIP214 First City Monument Bank Plc Benjamin Linus Jalingo 6581428014 5000

NIP215 Unity Bank Plc MERCY ALEX CALABAR ROAD ‘0320148088 5000

NIP215 Unity Bank Plc HAJARA HAJARA WUKARI ‘0050984936 5000

NIP215 Unity Bank Plc Habeeb Shuaibu Maiduguri branch ‘0040247584 5000

NIP215 Unity Bank Plc Ekundayo Obamiyi Kabba 5000 5000

NIP215 Unity Bank Plc aisha muhammed jalingo ‘0036243165 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Ahmed Salisu Yola 9303523402 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Suleman Ibrahim Katsina ‘0028261071 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Jacinta Okechukwu oji 5000 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Musa Usman Bauchi ‘0035943607 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Bello Adamu Zaria ‘0012880596 5000

NIP221 Stanbic IBTC Bank Ltd. Ajani Olukayode Iwo ‘00036741721 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Oluchi Osuafor Kaduna ‘0043868534 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Woranola Johnson Ad0 ekiti ‘0026444544 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Babagana Mala Maiduguri ‘0009770718 5000

NIP232 Sterling Bank Plc Maryam Ibrahim Maiduguri ‘0501619911 5000

Total 2000000

