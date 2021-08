Re: Unclaimed Passports in London

The attention of the Nigeria High Commission, London, has been drawn to the circulation of a list of 553 Passports not yet collected from the mission.

This is a cumulative of Passports not collected in the last five years or more, due to errors and other challenges. It should be noted that some of the Passports had expired without being collected.

In the past, Passports were usually collected by hand, with Applicants not turning up to collect as at when due. Information has it that some of the Applicants travelled to Nigeria with Emergency Travel Certificate (ETC) and obtained another passports while in Nigeria, thus rendering the earlier one useless. However, the High Commission, London has since commenced Delivery by post to Nigerians in the UK and there are testimonies to this proactive development. This new system of Passport postage has eliminated the challenge of non-collection of Passports after production.

This is a new initiative that would be continued by the mission in order to ensure better service delivery to all Nigerians and those who desire its services in the United Kingdom.

Should there be a need for any clarifications, we implore our fellow compatriots to contact the mission on: complaints@nigeriahc.org.uk or kindly visit the High Commission between the hours of 1.00 pm and 3.00 pm.

Nigeria High Commission

London, United Kingdom

7th August, 2021

Below are some of the owners of the passports;

1. ABANWA MARY O. 2. ABIDEMI ODESANYA F. 3. ABOIM STEVEN MICHAEL 4. ABUM GENEVIEVE K. 5. ADEBAY DELE ADEWALE 6. ADEBAYO ADEBOLA C 7. ADEDEJI SAHEED ADEDOYIN 8. ADEDIRAN JANE ADEBOLA 9. ADEKANBI ADEPOJU L. 10. ADEKUBI SUSANAH BISI 11. ADEKULE ROYCE ABDUL-ALEEM AKOREDE 12. ADELAJA OLUWATOBIS. 13. ADELEGAB BENARD OLUYOMI 14. ADENEKAN MURITALA G. 15. ADENINIYI OLAYEMI A. 16. ADENIRAN ADEBOWALE O. 17. ADENIYI AMINAT BISOLA 18. ADENIYI OLUWASEYI W 19. ADEOYE ADERONKE A 20. ADEPITAN OLUWADARA OMOLARA 21. ADEPITAN OLUWATOBI BAMIDELE 22. ADEPITAN TINUOLA FALILAT ALOZIE STANLEY CHINEDU 23. ADESANYA BABATUNDE A 24. ADESANYA RASHEEDAY OLASUBOM 25. ADESHINA ADEOLA ID 26. ADESHOKAN ABDULW. 27. ADEWALE ADELJA A. 28. ADEYEMI ABOLANLE MOTURAYO 29. ADIGUN MICHAEL KA 30. ADISA OLUWATOSIN SUNDAY 31. ADUMASI AALIYAH B.O. 32. AFOLABI MARYAM W. 33. AFOLABIDEBORAH OLUWADAMILOLA OLAMIDE 34. AGULE VICTORIA TERDOO 35. AHUNANYA CHIOMA NNENNNA 36. AJADI ADERONKE MOJISOLA 37. AJAYI MOVOSONE OLUWA AYODEJI T. 38. AJIBIKE AYODEJI ADEYINKA NURENI 39. AJIBO NNAMDI R. 40. AJISAGBEDE JANE AINA A 41. AKAN CHRISTIANA U. 42. AKANBI AUGUSTIAN B.

43. AKANNI YUSUF BELLO 44. AKATA DAVID 45. AKERE AKINLOLU OLUWADARA 46. AKERE OLUWATOBI OLUBUKOLA 47. AKERE OMOLARA OLUWUNMI 48. AKERELE SADAT O.O. 49. AKINBOLA AYODELE BUKOLA 50. AKINDE JOHN BAMIDELE 51. AKINJEWE REBECA MODUPE 52. AKINKUOLIE TOLULOPE 53. AKINKUOLIE TEMITAYO I. 54. AKINLUYI CHRISTOPHER A. 55. AKINNUSI TIWANIOLUWA O.L.T.O. 56. AKINOLA OLABANJI W. 57. AKINWMI YEMI CHUKWUKA 58. AKINWUMI AMRIA AVA TENIOLA 59. AKINWUNMI MAYA OREOLUEA 60. AKINWUNMI -TALOR ENOCH O OLUWATOBILOBA 61. AKO HARRY O 62. AKO MARCUS ESEOGHENE 63. ALABI JOHN 64. ALABI OLUWATOYOSI OREAYO 65. ALAILE OMOLARA OLUWUMI 66. ALAKPA FUNMILAYO 67. ALDER DANIE OLUWAREMILEKUN 68. ALDER ESTHER O 69. ALFRED TIARA-RENCE A.O. 70. AMOS ADEBAYO 71. AMUDU GOOD LUCK S. 72. ANIFOWOSHE YUSUF O. 73. ANIGILAJE KAZEEM A. 74. ANOWE-REDFORD KAIRA C.S. 75. ANYANU CHIKERE BEKEEVUA RIRI 76. ANYANWU STELLA I 77. ARELOYE ADEFEMI A 78. ARIKPO KEDEJI I. 79. ARIS ROY CHIMEX 80. AROWOLO MARIAM OLOLADE 81. ASHIRU-BALOGUN M.O 82. ASOLO-OGUGUATOBY O. 83. ASSAM CHELSEY U.A.C. 84. ATIGOGO OHENETEGA ROSELINE 85. AUTU RATI KYOMI 86. AWE TEMIDAYO C 87. AWNUSIKA AANUOLUWASUBOMI W.

88. AYODELE AYOMIDE R. 89. AYUK DAVID B. 90. AYUK DEBORAH N E. 91. BABAJIDE OLUWAFERANMI A. 92. BABALOLA OLUWADAMILOLA E 93. BABALOLA OLWOLE 94. BABALOLA TOBIAH J. 95. BABALOLA TOLULOPE A.M.C. 96. BABALOLA TORITSE-SANJU M.O.S 97. BABALOLA VICTORIA O. 98. BABATOPE BOYEDE O 99. BADMUS TEMITOPE 100. BADMUS TEMITOPE O. 101. BAKARE AYODEJI A. 102. BAKARE OLAMIJU A. 103. BAKO ABBA ALIYU 104. BALOGUN GLORIA O. 105. BALOGUN OLUWA T E A 106. BALOGUN WASIU B.#BALOGUN OLUWATOMILOLA E. 107. BAMODU ADEMIDE O.A. 108. BANJO OLUNBAJO O. 109. BANJO TOBY J. 110. BANKOLE RASAQ A. 111. BAN-OKAN PRICILLIA C 112. BAOLGUN BASHIR ADEREMI 113. BATEY PETER 114. BATULA OYINKAN K.J. 115. BAYO-YUSUF BABAMUREWA DANIEL M. 116. BAYO-YUSUF IREOLUWASANKITAN B. 117. BECKLEY ADEKOYEJ O A 118. BEELLO EBUNOLUWA O. 119. BELLO ABAYOMI O. 120. BELLO ANTHONY B.O. 121. BELLO IBRAHIM A. 122. BELLO IBRAHIM OLAWALE 123. BELLO IFEOLUWA K. 124. BELLO INIOLUWA O 125. BELLO JULIANA K. 126. BIUWOVWI ALERO I.O. 127. BOLU CHIZARA CAMILLA 128. BONISEHI ZACK TIJON 129. BOSHIN MARGARET A 130. BOZ TRUVINE A. 131. BRADLEY OSAZEE EMUMWEN 132. BROWNADELINE M.

133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. BROWN-OGBA ENOBONG BUKOLE ABDULGAFAR CHIBUEZE VICTORIA IFEOMA CHIGBO OBIANUJU CHIJINE PAMELA N. CHIKE CHRIATIANA CHIKEZIE JUSTINA C CHINDAH CEDRIC C. CHINDAH CHRIS C CHINWEZE IJEOMA V CHINWUKO ONAEDO HINEKWU CHRISTY CHUKWU ALOYSIUS O. CHUKWU THEOPHILLUS H. CHUKWUEMEKA UZOAMAKA CHINYERE CHUKWUEZI DANIELLA O. CHUKWUKEZIE DAVINA CHUKWUMA AUGUSTA KENECHI CHUKWUMA HARMONY-ROSE C COKER BOGOFANYO F. COKER DEBORAHO. DABOH AUGUSTINE C. DADA EMMANUEL O DAN IME O DANIEL SOPHIA DARE OLADIMEJI S. DAVIES ROSEMARY S. DAVIES STANLY O DEJI-FOWOKAN ADETOMIWA O. DELE-OLATEJU JETHRO I DUHU DANIEL C.C. DUROWOJU KATE S. DURU AKUOMA U. DURU GOLDEN C. DURU NDIDI DURU OBICHI A. DURU OMACHI ECHETAB NNENNA OGOCHUKWU EDDO-LONGE MORENIKE EDEH OBIOMA CHINONSO EDEWOR-THORLEY RODES ALEXIS VORKE EDIGIN OVUEVURAYE EDIGN NOSAKHARE EFEZOHARE EMMANUEL O. EFFIWATT AFFIONGO. EFFIWATT IYANG EDEDEM

EFOSA OSAS 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. EGBERONGE DAMILOLA RAYMOND EGBOH OMOYE A EGBULEFU PEACE CHIGOZIE EGBUNIWE BENJAMINE C EGOLE OSINACHI EUNICIA EGWELE ANALISA AWELE EGWELE CHRISTABLE O. EGWELE JEREMY C. EHIGIE ADESUWA EHIOZUWA TESSY EKARAGHA RICHARDSMART EKE ADESUA TAREERE EKE ZUOTIMI ENEBIMO EKEBUISI GOODWIN J.N. EKEBUISI JOSEPHINE O. EKEH CHIAMAKA FAVOUR EKWEOGU AUGUSTINE C EKWUONYE MARCUS N ELEJE CHIMODIKE N E ELSUOLA AKINOLA ELUSANMI TIMOTHY OLANIYAN EMEAKAROHA DAVID T. EMMANUEL-NWANKWO THELMA N. EMMAUEL LOUISA NENEBARI I. ENE NNAEMEKA H. ENEH ABOLORE LORE UDOKA ENILARI GRACIOUS I.C ENUKORA GEOFFREY OYINBO ENWEOZOHMAXINE C. ENWERE CHINAZA GRACE ERIBENNE CHUKWUMA ERO JOSEPHINE ERONDU JOY OGECHI ESIMAJE AYO ARI ETUK AKON A. ETUK EVA M. ETUMNU ADAEZE W EVBUOMWAN OSAHON EMEKA EWA ETIM A. EWUOSHO TEMITAYO A EZEH CHRISTOPHER CHUKWUDI KOMOLAFE OLADIRAN MICHAEL FADAKA OSARO BABAJIDE OLUMUYIWA FADEHAN GIDEON A FADIARO OLUWATOMI A

FAGBOGUN DAVID T. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. FAGBURE MOBOLAJI OJUALAPE FAGBURE OLUSEGUN STEPHEN FAJEMISIN PRINCE F.O FAMORIYO TOLULOPE O. FARIOUGUN GLADYS O. FASAE AYOOLUWA P. FASINRO YVINNE I.A. FATOKI ADURAGBEMI S. FATOKI OLUWATOSIN S. FAWEHINMI MOSES O FAWOLE ANTHOINETTE E. FAWUMI AYODEJI A. FAWUNMI IREOLUWA S. FAYEUN ADEBOLA ISABELLA FERRERIA DAVIDA IFEOLUWAPO J FOLAMI BOLUWATIFE ANTHONY LOLU FOLAMI OLUWABUSAYOMI BOLUWATITO I FOULKES NKECHI OLIVIA FRANCIS ERNEST E. FREDERICK ADANMA KEISHA FUWA OLASENI O GBADEBO ESTHER OLUWASEUN GBJA-BIAMILA OMOTOLA TEJUMADE O GODFREY KEISHA ODION MALGORZATA HABEEBU ABDULLAHI YUSUF HABEEBU AISHA YUSUF HABEEBU YUSUF MURITAZHA HABEEBU ZAINAB YUSSUF O HABIB ABIOLA GANIYAT HASSAN VICTORIA O. HAYATUDDINI AISHA OBIAGELI IBANGA MALKA D IBE EMMAUNEL IBEABUCHI OKECHUKWU IBIRINDE OLWAKEMI IBIRONKE IBRAHIM JAMIL IBRAHIM OLATUNDE JOSEPH IBUKUNOLUWA ADEBIMPE ADUNI F. IDIGIE ROSEMARY E. IDOKO IRAEL A.A. IDOKO KING-DAVID E.A. IDOWU JOLAADE OLASIMBO OLAITAN IDOWU OLAWALE K. IDRIS TAIWO M

268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. IFARIMOYO ANTHONY OLUMIDE IGBAFE JAMES J IGBEBOR OSAHERUNMWEN Z.O. IGBOANUGO PUDIYEL L. IGBODO CAROLINE N. IGBOEBISI CHIKAYIMA R.N. IGE OLUWAYEMI M. IGHO EMMAUEL O IGWEMMA VICTORIA FATIMA IJIGBADE TINUOLA R. IJITOYE OLUSEYI O. IKECHUKWU-CHIME IAN KAMSIYOCHUKWU IKOMI UTIYIN IKWUE ROBERT ODE IKWUEKE TOCHUKWU C IKWUWUNNA GLORIA ILENOWA ENDURANCE N. IMASOGIE ABIMBOLAU INETIANBOR EMILOMON C INETIANBOR LOIS O. INETIANBOREDMUNDU EHIZOGIE IPADEOLA ESTHER O. IRIRBHOGBE INGRAM SYNGAYE IRO DONALD OBINNA IRO ISAAC OBINNA DONALD IRO ISLA ADAMMA HANNA IROEGBU LOUISA OGONNA IROGHO OHIKHARE ISHIOLA MURITALA I. ITA DAVID EMMANUEL ITAM LUCKY GOODHEAD ITANG ESTHER ITUAH FAVOUR OSELUME IWELEWA JANETH FUNMILOLA IYAMU EUNICE IYINBOR EJEMENL IZEDONMI DAVID E.I. IZEKOR MARIAM JARRETT LUCIA ISIOMA JIMOH ZAINAB ENIOLA JINADU GIDEO O. JINADU JOTHAM E. JOHNSON ABOSEDE JOHNSON SARAH JOKOSENUMI SOLOMON BABATUNDE

JONATHAN ZHENOM ILIYA 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. JONATHAN-JOCK FUNOM ISHAYA JOSEPH ASANGA M JOSEPH MICHELLE T. JOSEPH-EBARE ONOSENADIA J.U KADIRI OLUWATAMILORE PRISCILLA KALU ENYIEGBE NKECHI KALU KALU GREGORY U. KAMARA VERONICA KANU CHIDI T KANU UZOMA O.C. KASONGA FUNSHO NATHAN KASSIM BUKOLA OLUDAYO KEHINDE AKINKUOLIE G. KENEDY AMELIA MARGARET OLAYEMI KESINGTON-OLOYE IBIRONKE KING-YOMBO CATHERINE A KING-YOMBO PHILIP ADESINA KOLA-LAMPEJO MICHELA O KOMOLAFE DEBORAH I. KUKOYI OLATUNJI KUPONU SEWAJU O. KUSIMO HABBEB O LADEINDE MODESOLAOLUWA BELLO ITUNUOLUWA T. LAIYEMO ADEBISI SEKINAT LATUNDE OLUFOLAKEMI W LAWAL BOSEDE LAWANI OLUWATONI LAYI-HASSAN AYOOLA O LEWIS-ALLAGOA PASCAL UBAWUNWA LESLIE LOGUNLEKO YUSRA O LOLEOLA EMMANUEL OLUWATOMISIN LUGBOSO WURUOLA ABIKE O. MADUAKOLAM KELECHI HOWEELS N MADUIKE ALAOMA OKECHUKWU MAGEE EMMA O. MAJEKODUNMI CHRISTIANA A. MAJI AUNDREE OJOCHENEMI MANDUNEKE MICHAEL UMEADI MARTINS DAVID K. MARTINS OLUWADAYISI A. MATEMILOLA JAIYEOLA OLUWADAMILARE MAX-LINO OCTAVUS T. MBAKWE RONALD CHINEDU MICHAEL MIRIAM

358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. MOGAJI FAREEDIA A.O.O. MOHAMMED ABDULLAHI MOHAMMED ADAMA MOLAJO ADEREMI ADETUNJI THOMAS MOLAJO ADEYINKA GBOLAHAN MOMOH AHAITA B MOMOH OLUYOMI ENITAN MORGAN VICTOR MICHAEL MORRIS TIANA CHIUSO ALEXANDRA MULLHALL PAULA MUSTAPHA OLUWATOSIN O MUYIWA-OJO ISAAC NANNA TOJU R. NDUOYO EDET O. NKENCHOR UDOK JEFFREY NLEMADIM LOUIS E.I. NLEMADIM SIMONE NGOZI C. NNABUIFE SACHA C. NWACHUKWU ANTHONY.U NWACHUKWU IFEANYICHUKWU NWACHUKWU UGONNA IJEOMA NWADINOBI RACHEL BENERE NWAGBOGU ZIEMIFE ADRIAN OSITADINMA NWAJEI ROSE OLUCHUKWU NWAKAKELECHIJ. NWAMBU NKEM NAOMI NWANJI JESSE ONULUBENWANWENWAJI NWAOKOBIA HENRY OLISEMEDUA NWEKE CHARLES CHIDIEBELE NWOBI ADANA SOLJA OJIUGO NWOKEAFOR CHINEDU F. NWOLKEAFOR UGOCHINYERE P. NYAKUMA ORJIME NDER NZEH SWTHIN N. NZEREIBE KENNETH T. NZERIBE PAMELA AMAKA OBAKIN IFEOLUWAA. OBAR JASON OVIE OBASEKI IRONOMA B OBINECHE HALITA OBIORIAKU EZINNE STEPHANIE OBOTT IDORENYIN NSIKAN ODEJIMI SAMUEL OLUWADAMILOLA ODENIYI ABIOLA LISA O ODEYEMI OLUWADEMILAYO DEBORAH

403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. ODUALAOLUWATONILOBA AYOMILEKAN ODUMOSU JOSHUA OLAYEMI ODUWA ADEDEJI OLUWATOMIWA J. ODUWA-ADEDIJI AYO-OLUWATOMI N. ODUWA-ADEDIJI MAYOWA DANIEL ODUWOLE SAMSUDEEN O OGBEMUDIA KINGSLEY OGBIGHELE ERIMUVI ERIVWOHWO OGBODO SAM I OGBOMOIDE KEHINDE MARIAN OGBOMOIDE OSAGIE DAVID OGBORU OGHENEMARO M. OGIDAN AALIYAH DAMILOLA SANMISOLA OGIKE JUDITH C. OGODI CHRISTIAN C. OGU JOLIN O OGUCHI TREVOR –JUSTIN T.B OGUNBAMOWU TOMIWA ADETONA OGUNDEJI OLUWADOLAPO E. OGUNDIPE TEMILOLA O. OGUNJIMI AYOTUNDE OGUNJIMI OLAOLUWAPO OLARENWAJU DAVID OGUNSEYE FAROUQ OLUDAYO OGUNSIPE YETUNDE OMOWUNWI OGUNSOLA WURAOLAS OGUNTUASE OLADIMEJI A. OGUNTYINBO JANET OHAKANU STAPHANIE C. OHIZUA OMONYE U OKI LOVE U OKITI OGHENEKEVWE OKPO ELIZABETH UNIM OKWU-DON DIAMOND CHIDALU OLADIMEJI TOLULOPE OLADIPO ALEXIA C.O.I OLADOGBATOLAMI B.D. OLAGUNJU ESTHER O.O. OLAGUNJU TAIWO AMINAT OLAGUNJUANNA O.O. OLANIYAN UTHUMAN O.A. OLAYIWOLA SAMUEL O. OLUDIPE DANIEL AYODEJI OLUDIPE NIYI ABOLADE OLUGBUSI OLUSHOLA ISSAC

448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. OLUKOYA MICHAEL A. OLUPITAN DANNIELLA BISI OMOLE OLUWASEYI OLAREWAJU OMOLERE OLUWADAMILADE E. ONIGNOGI MICHAEL LANREWAJU ONOMIVBORI GABRIEL O. ONOMIVBORI OGHENEBRUME FAVOUR ONUOHA SUNDAY ONUOHAUGOMMA MARGARET ONYEKA SOCHIKAIMA DANIEL OPARAOCHA ALMA IKENNA U. ORIADE GANIYAT A. ORIMOLADE KUNLE HARRY ORIMOLADE OLUWAROTI OLUKAYODE CHRISTOPHER OSA MOSES PETER OSAIGBOVA EVON ESOSA OSATOHANMWEN LARENCE O OSEKITA ADERONKE OLAITAN OSEKITA MOYOSOREOLUWA OMOFOLAOLUWAHAN OSEMWENKHAE OSAKPAMWAN OSHIN DIANE A OSHUNNIYI OLUWAFISAYO O .S . OSIKOMAIYA UCHE OSUJI AKAILA U LEFORA OSUJI LEILAHNI OMOYE OSUNDE GLADYS OTTI BIANCA C OTUYALO OLAMIDE OYODELE OVERO-IDUDU FAITH O OWOLABI MORIYIKE M B OWOLABI SINMISOLA MICHAEL OYEDELE ABAYOMI KUNLE OYEDELE AYOMIDE KOLARO OYELADE MICHELLE MOLOLUWA OYELAKUN POLUSO O. OYELEKE EMMANUEL S OZOMATA ADAVIZE ELIEL PERAUT ATINUKE MARIAM PESSU LORENA TITI PETER-UGWUMBA METTABEL ARINA PHILLIPS OBAFEMI A. PRINCE ABIOYE NATHAN O. RICHARDS TYSON DANNIE T. RIOS NKEM A. ROBINSON SHALEWA E.

493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. RUFAI LILIBERT O SAIDU MELODY M. SALAMU-EKPENYONG SAMEDE OLIVIA. SAM-UCHECHUKWU EBERECHUKWU E. SAMUEL ADEYEMI O. SAMUEL OLUWAFEMI SAMSON SHASANYA MUSILMAT O. SHAW SAMUEL SHITTU CHIDOKAROSE O. SHODUNKE SOLAPE A.A. SHOKOYA MICHAEL A. SHONUBI HELEN G. SHOTONWA JINADU ADEDEJI SILONG ISAAC SMITH OLUWAKEMI T. SODIMU OMOBOLAJI OLUWALE SOILE OLUWASUNMISOLA DAVID SOKOYA JOANNE ADETUTU ASHEOLUWA D. SOLARU ELIZABETH O. SOMOLU SAMSON ABAYOMI OLUWAMAYOKUN SONDA JAYDEN T.O.A SOULIS OLOWUALIOMI J SOWUNMI OLUWAFIMISOLA T .O. SULE DANIEL ANIBE TAIWO GBEMISOLA U T. TAKON ETTA NATHAN TAKON ROSHINI E. TALLE DAVID ADELEKE TALLE NAOMI OLAIDE M. TAMUNOKURITE CHRYSTAL ISIOMA TARIBI ANTHONYO. THOMAS CHIZOBAM M TINHUNU JULIANNA Y. TINUBU WILLAIAM MUYIWA TISONG ANABELLA TISONG JORIM JACKSON TOBY ADEBIMPE A. TOBY TAMUNOTIMINI E. TOBY TOLUWANIMI D.N. TOM EZEWU OKIEMUTE TOWNSEND ABIOLA A. UDUAK PRIASE EL UDUENI AMOS O. UGBEHE IVIE UVIEMENA

538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. UGBKILE WILLIAMS C UGWOKE SUNDAY PAUL UKAEGBU KEMJIKA C UMEH CHIEMELIE T. UMEZURIKE CHIKA C. USDE CHINENYE M.M. USEN ANDREW O. USSENUDOH MARY UTUK NICHOLAS A. UZUHAI PETER I. WAMBEBE ADDAI JOSHUA WAMBEBE AMARI M. WAMBEBE NIMMA LAMI WILSON-OVUEDE CARLOTA MODUPE YOUNG MERCY B. ZEKER SHALOM U.

